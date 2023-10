Besucheransturm auf Juckerhof: Das sagt die Community

Auch in der Kommentarspalte bewegt das Thema.

Mit Aussicht auf die Voralpen und den Pfäffikersee ist der Juckerhof in Seegräben ZH ein beliebtes Ausflugsziel. Gerade im Herbst besuchen Tausende Besucherinnen und Besucher den Hof. Sei es, um sich zu verpflegen, Produkte zu kaufen oder die Kürbisse zu bestaunen.

Die Situation beim Juckerhof wird auch in der Kommentarspalte kontrovers diskutiert. Einige Leserinnen und Leser, die selbst vor Ort waren, erzählen von einem gemischten Eindruck: «Wir waren am Freitag zum Zmittag dort. Selbst unter der Woche gegen 13 Uhr hatte es gefühlt 100’000 Besucher und eine Million Wespen. Angestanden sind wir ewig, gegessen haben wir wegen der Wespenplage im Schopf. Ich brauche es definitiv nicht mehr», schreibt zum Beispiel User rantanplan75. Und auch MicmicCH findet: «Der Juckerhof ist ja schön gemacht, aber Erholung sieht anders aus. Völlig überlaufen, viel zu viele Kinder und viel zu teuer. Einmal und nie wieder!» User bjkhg findet den Hof wiederum «wunderschön», jedoch zu teuer.

«So was sollte eingeschränkt werden»

Viele Leserinnen und Leser zeigen Verständnis für den Missmut der Anwohnerinnen und Anwohner. User Niskina schreibt: «Ich kann die Einwohner verstehen. Ich war einmal mit meinen Kindern dort und fand es total stressig. Es sind einfach viel zu viele Leute. So was sollte wirklich besser eingeschränkt werden und das von Anfang an.»

Ja, ich fand es toll. Ja, aber es hatte zu viele Menschen. Nein, aber ich will unbedingt mal hingehen. Nein, und ich habe es auch nicht vor.

Am Wochenende sind 20 bis 24 Verkehrskadetten im Einsatz, die den Verkehr lenken. Ausserdem haben Einwohnerinnen und Einwohner eine Vignette am Auto, um durchgelassen zu werden. Die Userinnen und User haben weitere Ideen, wie man mit den Besucherströmen besser zurechtkommen kann. Verstand68 schlägt vor: «Onlinetickets mit Zeitfenster. Damit nur so viele Menschen gleichzeitig vor Ort sind, wie für alle Beteiligten zumutbar ist.» Und DerSchwurbler findet: «Der Jucker-Inhaber muss Ende des Jahres allen Anwohnern einen Frankenbetrag überweisen, denn schlussendlich ist er Gewinner auf Kosten aller anderen. Weiter muss er die Kosten der Verkehrskadetten übernehmen und nicht die Bürger dieser Gemeinde aus Steuergeldern.»