Harry Styles: Konzertbesucherin Schwere reicht Klage ein

Gemäss TMZ.com behauptet die Frau, der Konzertveranstalter, der Veranstaltungsort The Forum (im Bild) sowie die Ticket-Dienste hätten nicht genug für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher getan.

Im Dezember 2019 besuchte ein Fan ein Konzert von Harry Styles im The Forum in Los Angeles.

Im Dezember 2019 besuchte eine nicht namentlich genannte Frau die Album-Release-Show «Fine Line» von Musiker Harry Styles (27). Dabei sei es ihrer Aussage nach zu einem Massenandrang gekommen, bei dem sie sich schwere Verletzungen zugezogen haben soll. Nun reichte die Besucherin Klage gegen den Veranstaltungsort The Forum, den Veranstalter sowie die Ticketing-Dienste ein – darunter Live Nation, Stubhub und Ticketmaster.

Laut den Dokumenten, die TMZ.com vorliegen, sagte sie, dass während der Show eine Masse von Leuten auf die Bühne zustürmten, was dazu führte, dass sie geschlagen und von anderen Besucherinnen und Besuchern auf den Boden gedrückt wurde.

Lebensqualität beeinträchtigt

Wie das US-amerikanische Portal aus der Klageschrift weiters zitiert, behauptet die Frau, dass die Verantwortlichen des Konzerts an dem Abend nicht für ausreichende Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Sicherheit, Aufsicht und Kontrolle der Menge gesorgt hätten. Die Leute seien ihr zufolge nach vor der Bühne während des Massenansturms in Gefahr gewesen. Harry Styles selbst wird in der Klageschrift nicht geführt.