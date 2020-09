Wie gestern bekannt wurde, muss der gesamte Bachelor-Studiengang – rund 2500 Studierende – der Hotelfachschule Lausanne in Quarantäne. Dies wegen Corona-Ausbrüchen an einer oder mehreren Partys in Lausanne, die von den Studierenden organisiert worden sind. «Die Studierenden haben von Mittwoch- bis Samstagabend diverse Partys veranstaltet und hatten viel Kontakt untereinander. Es ist unmöglich für uns, das zurückzuverfolgen», sagte der Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker .

Ob die Bachelorstudenten an der Party waren oder nicht, spielt keine Rolle – alle müssen bis am 28. September in Quarantäne bleiben. Gehörst auch du zu den Studierenden der Hotelfachschule Lausanne und bist in Quarantäne? Dann melde dich bei uns! Für einen geplanten Artikel suchen wir Betroffene, die uns erzählen, wie ihr Alltag aussieht und die ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen.