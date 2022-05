Vorbereitungen laufen : Schweiz bereitet sich auf Besuch von Selenski vor

In Lugano soll im Sommer die Ukraine-Konferenz stattfinden. Bundespräsident Ignazio Cassis erwartet dazu den ukrainischen Präsidenten. Die Sicherheitsanforderungen sind enorm.

Die Konferenz war geplant, bevor Russland die Ukraine angriff. Das Programm drehte sich um Reformen in der Ukraine. Der Krieg hat alles verändert. Als Geber- und Wiederaufbau-Konferenz soll der Anlass in Lugano trotzdem stattfinden. Nun werden westliche Regierungschefs wie der Brite Boris Johnson oder der Franzose Emmanuel Macron erwartet – und Wolodimir Selenski. Der ukrainische Präsident ist am 4. Juli als Eröffnungsredner neben Bundespräsident Ignazio Cassis eingeplant. Ob der ukrainische Präsident anreist, hängt von den Entwicklungen bis dahin ab und wird wohl erst in letzter Minute definitiv entschieden.