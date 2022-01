Verwirrung um Infektion – Besuchte Djokovic nach angeblich positivem Test noch diverse Events?

«Das Datum des ersten positiven Covid-PCR-Tests wurde am 16. Dezember 2021 erfasst», so seine Anwälte.

So nahm Djokovic am 16. und 17. Dezember an mehreren öffentlichen Events teil, Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht oder Abstände galten nicht.

Am Samstagmorgen vermeldeten Anwälte von Novak Djokovic, dass dieser am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Der Wirbel um Novak Djokovic reisst nicht ab. Nachdem seine Anwälte vermeldeten, dass die Weltnummer eins im Tennis am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet wurde und daher als genesen gelte, tauchen nun Bilder auf, die keineswegs auf eine Infektion hinweisen. Ausserdem wäre mit einer Infektion am 16. Dezember ohnehin zu wenig Zeit geblieben, um beim australischen Tennisverband um eine Ausnahmegenehmigung zu bitten.

So schreibt der renommierte Tennis-Journalist Ben Rothenberg auf Twitter, dass der 16. Dezember wohl ein anstrengender Tag für Djokovic gewesen sei. So habe er nicht nur bei einer Podiumsdiskussion gesprochen, sondern auch der Enthüllung einer Briefmarke zu seinen Ehren beigewohnt. Beide Events fanden indoor ohne Maskenpflicht statt.

Djokovic nahm am 16. Dezember nicht nur an einer Podiumsdiskussion teil, …

«Positiver» Djoker bei Nachwuchs-Award-Show

Die angebliche Infektion am 16. Dezember verliert daher zunehmend an Glaubwürdigkeit.

Am selben Tag postete das Tennis-Ass auf seinem Instagram-Kanal sogar mehrere Bilder der drei Anlässe, die in nun in Erklärungsnot bringen.

Und auch wenn der Tennis-Star am 16. Dezember tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wäre ihm eine Teilnahme an den Australian Open wahrscheinlich verwehrt geblieben. Die Frist zum Einreichen von Anträgen für Ausnahmeregelungen endete nämlich am 10. Dezember, also fast eine Woche vor Djokovics angeblicher Infektion.