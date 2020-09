Am Montag fuhr der Zürcher Gian Domenico (40) kurz vor Mittag mit der 32er-Linie in Richtung Holzerhurd. Beim Helvetiaplatz sei schliesslich eine ältere Frau mit ihrem Rollator eingestiegen. «Sie hatte Einkaufstaschen dabei und wollte sich im vollen Bus auf den letzten freien Sitzplatz setzen», sagt Domenico. Doch zum Erstaunen der umstehenden Passagiere habe eine Frau den freien Sitzplatz neben ihr nicht freigeben wollen.

Jeder Sitzplatz darf benutzt werden

Bei den Zürcher Verkehrsbetrieben hat man keine Kenntnis vom entsprechenden Vorfall. In Bus und Tram könne aber jeder Sitzplatz benutzt werden, sagt eine VBZ-Sprecherin. «Seit dem 6. Juli gilt in Tram und Bus schweizweit die Maskenpflicht. Diese gilt unabhängig von der Anzahl Fahrgäste in einem Fahrzeug und davon, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann oder nicht», so die Sprecherin. Die VBZ appellierten für ein gesundes Miteinander in Bus und Tram und an die Solidarität, insbesondere gegenüber mobil eingeschränkten Personen.