Birsfelden BL: 80 Jähriger verursacht Unfall und landet im Graben

Ein betagter Autolenker knallte am Mittwochnachmittag in Birsfelden frontal in eine Hausmauer, er wurde dabei verletzt. An der Fassade ist die Stelle klar zu erkennen, an der der Opel mit voller Wucht frontal in die Hausfassade geknallt ist. Anschliessend kippte der Wagen zwischen Trottoir und Mauer vornüber in die Böschung. Der 80-jährige Lenker habe beabsichtigt, nach links in die Birseckstrasse einzubiegen, fuhr stattdessen mit beschleunigtem Fahrzeug geradeaus, wie die Polizei Basel-Landschaft am Mittwoch vermeldete.