Skandal in Dubai : Models und Fotograf von Nacktaufnahmen werden abgeschoben

Weil mehrere Models nackt auf einem Balkon in Dubai posierten, wurden sie wegen Verstoss gegen das Scharia-Gesetz festgenommen. Nun sollen die Frauen in ihre Heimat in der Ukraine abgeschoben werden.

Skandal-Aufnahmen in Dubai: Für die Beteiligten gibt es nun Konsequenzen.

Darum gehts In Dubai wurde über ein Dutzend Frauen festgenommen.

Die Models verstiessen gegen das islamische Recht, indem sie nackt auf dem Balkon posierten.

Nun sollen die Frauen in ihre Heimatländer abgeschoben werden.

Nach Nacktaufnahmen auf einem Balkon eines Hochhauses in Dubai sollen die Beteiligten in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Die Staatsanwaltschaft habe ihre Ermittlungen abgeschlossen, erklärte Generalstaatsanwalt Issam Issa al-Humaidan am Dienstag. Mindestens elf Ukrainerinnen und ein Russe waren im Zusammenhang mit dem Video festgenommen worden. Ihnen wird öffentliche Ausschweifung und die Verbreitung von Pornografie vorgeworfen.

Das Video hatte sich rasch verbreitet. Es zeigte nackte Frauen, die am helllichten Tag auf einem Balkon hoch über einem besseren Wohnviertel posierten. Das ukrainische Aussenministerium bestätigte am Dienstag, dass elf der festgenommenen Frauen Ukrainerinnen seien. Ein russischer Diplomat in Dubai sagte, der Fotograf sei russischer Staatsbürger. Insgesamt waren in dem Video mehr als ein Dutzend Frauen zu sehen; die Nationalität der anderen war zunächst nicht bekannt.

Abschiebungen eher unüblich

Ausländer, die etwa 90 Prozent der mehr als neun Millionen Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate ausmachen, landeten in der Vergangenheit wegen online geäusserten Kommentaren oder geposteten Videos im Gefängnis, oder auch wegen Vergehen wie Küssen in der Öffentlichkeit. Abschiebungen sind allerdings eher unüblich, normalerweise landen solche Fälle vor Gericht. Häufig sieht die Polizei in Dubai aber auch über unpassendes Benehmen von Ausländern hinweg.

In den vergangenen Jahren hat sich Dubai zum beliebten Urlaubsziel für Russen entwickelt. Zugleich lockt das Emirat Instagram-Influencer und Models aus aller Welt an.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen