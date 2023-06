Transfer: FC St. Gallen holt Betim Fazliji zurück

Wallner begann seine fussballerische Ausbildung beim FC Uitikon und wechselte 2013 im Alter von elf Jahren zu den FCZ LetziKids. In der Folge durchlief er beim FC Zürich sämtliche Nachwuchsstufen. Am 14. Juli 2020 debütierte er im Meisterschaftsspiel in Basel. Wallner, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, war in der letzten Saison zum FC Wil in die Challenge League ausgeliehen und war dort in der Innenverteidigung Stammspieler und Leistungsträger. (hua)