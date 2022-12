Verband schlägt Alarm – der Schweiz droht ein massiver Kiesmangel

«Niemand will Kiesgruben in seiner Nachbarschaft», sagt Ulrich Widmer vom Fachverband der Kies- und Betonindustrie. Für das Problem hätte er einen Ansatz, der simpel tönt.

Lokal bestehe dieser jetzt schon, nur könne das über längere Transportwege ausgeglichen werden.

Jetzt plädiert Widmer für schnellere Entscheide bei den Behörden.

Im Branchenmagazin des Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB) schlägt Vizepräsident Ulrich Widmer Alarm. «Wir nehmen einen Kiesnotstand in der Schweiz in Kauf», sagt er und präzisiert: «Zurzeit können wir der Nachfrage in der Schweiz noch weitgehend nachkommen - in Zukunft wird dies aber kaum mehr möglich sein, da die Produkte unserer Branche zwar sehr nachgefragt werden, aber niemand unsere Anlagen in seiner Nachbarschaft will.»

Kann die Schweiz also bald nicht mehr bauen? «So weit würde ich nicht gehen», sagt Widmer auf Anfrage von 20 Minuten. «Man wird das ausgleichen können. Lokal haben wir den Kiesnotstand nämlich schon, etwa zwischen dem Walensee und Zürich, oder in Grenzgebieten. Dort wird dann einfach mit Kies aus anderen Regionen oder aus dem Ausland ausgeglichen.» Ein Zustand, der für Widmer nicht haltbar ist und sich nicht verschärfen darf: «Kies ist schwer. Es ist ein ökologischer Unsinn, das Material von weit her anzufahren. Zumal es in der Schweiz wirklich genug Kies gibt.»

«Niemand will Kiesgruben in seiner Nachbarschaft haben», sagt Widmer weiter. «Es ist auch gut und richtig, dass es Möglichkeiten gibt, sich gegen Bauprojekte in seiner Nachbarschaft zu wehren.»

«Verkürzte Entscheide müssten möglich sein»

Was Widmer sich allerdings wünscht: Schnellere Verfahren. «Das ist etwas, wo man den Hebel rasch ansetzen kann», argumentiert er. «Jede Instanz, durch die wir in dem Prozess müssen, braucht ein Jahr für einen Entscheid. Es gibt so viele Instanzen, da braucht es für eine Kiesgrube schnell einmal zehn Jahre. Aber sie kann vorher jederzeit gestoppt werden. So fehlt uns einfach viel zu lange die Planungssicherheit», sagt Widmer – und wünscht sich eine Verkürzung um rund die Hälfte. «Es müsste doch möglich sein, dass solche Entscheide innerhalb von sechs Monaten gefällt sind», sagt er.

Ändert sich nichts, geht Widmer davon aus, dass die Probleme mit dem Kiesnachschub schon in fünf bis zehn Jahren zunehmen werden.

Laut Widmer gebe es auch keine ökologischen Gegenargumente. «Kiesgruben sind zum Teil verkehrsintensiv und brauchen viel Platz», sagt Widmer. «Aber die Flächen, die nicht mehr benötigt werden, werden der Natur zurückgegeben.» Und bisher sei noch jede Kiesgrube, die er gesehen habe, nach der Rekultivierung eine ökolologisch wertvolle Fläche und unter Naturschutz gestellt worden.

«Solche Flächen gibt es sonst nirgends, höchstens noch bei renaturierten Flüssen», sagt Widmer. «Meine Erfahrung ist, dass fast jede Kiesgrube in der Planungsphase bekämpft und nach ihrer Vollendung dann unter Schutz gestellt wird.»

«Ökologisch wertvoll, aber…»

Kiesgruben – ein Traum für jeden Umweltschützer? «Grundsätzlich kommt es immer darauf an, wo eine Kiesgrube entsteht», sagt Andreas Wolf, dipl. Umweltnaturwissenschaftler, der die «Stiftung Wirtschaft und Ökologie» in Schwerzenbach ZH führt.

«Auf einer Magerwiese, in einem Wald mit alten Eichen oder in einer strukturreichen Landschaft ist der Schaden für die Natur natürlich gross und die Lebensräume werden für Jahrzehnte zerstört – bis zur Wiederherstellung nach Aufgabe der Kiesgrube», so Wolf weiter.

Auf intensiv genutztem Land hingegen könne durch eine Kiesgrube durchaus ein Mehrwert für die Natur entstehen. «Kiesgruben sind Ersatzbiotope für die in der Schweiz leider kaum mehr vorhandenen Flussauen», erklärt Wolf. «So kommen dort viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten vor.»

Wenn eine Kiesgrube aufgegeben wird beziehungsweise wieder aufgefüllt ist, muss laut Wolf grundsätzlich wieder der Zustand «von vor der Ausbeutung» hergestellt werden. Konzessionen können aber auch vorsehen, dass ein Teil des Gebietes ökologisch aufgewertet wird oder sogar unter Naturschutz gestellt wird. «Es ist daher wichtig, dass bei der Konzessionsvergabe vorgeschrieben wird, dass sowohl während dem Betrieb der Kiesgrube wie auch danach ein Teil der Fläche dem Naturschutz dienen muss», so Wolf.