Zürcher Kreis 4 : Betonmischer überfährt Velofahrerin – sie verstirbt noch am Unfallort

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend im Kreis 4, auf der Badenerstrasse in Zürich-Wiedikon.

Im Zürcher Kreis 4 kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, war ein Lastwagen kurz vor 17 Uhr vom Werd herkommend auf der Badenerstrasse in Richtung Letzigrund unterwegs. Bei der Verzweigung Badener-/Seebahnstrasse sei der Lastwagen nach rechts in die Seebahnstrasse abgebogen und dabei mit einer Velolenkerin kollidiert. Die Frau war in der gleichen Fahrtrichtung auf der Badenerstrasse unterwegs, schreibt die Polizei.