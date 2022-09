Neukirch TG: Schalungselemente fallen auf Arbeiter – zwei Schwerverletzte ins Spital geflogen

Am Donnerstagnachmittag musste der Rettungsdienst in Neukirch TG auf eine Baustelle ausrücken.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr waren zwei Arbeiter damit beschäftigt, auf einer Baustelle an der Bahnhofstrasse in Neukirch TG Schalungselemente mit einem Kran von der Ladebrücke eines Lastwagens abzuladen, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.