Ordentliche Liquidation

Betreiberin des Flughafens Lugano-Agno vor dem Aus

Die Coronakrise habe alle Aktivitäten auf dem Flughafen Lugano-Agno unmöglich gemacht. Jetzt muss die Betreiberfirma Konkurs anmelden.

Die Lasa hat am Donnerstag entsprechend informiert.

Die Betreiberfirma des Flughafens Lugano-Agno (Lasa) geht in die ordentliche Liquidation.

Der Flughafens Lugano-Agno soll in die private Hände übergehen.

Die Betreiberfirma des Flughafens Lugano-Agno (Lasa) geht in die ordentliche Liquidation. Der Flughafen selber soll jedoch nicht geschlossen werden, sondern wenn möglich in die private Hände übergehen. Die Lasa hat am Donnerstagnachmittag entsprechend informiert.