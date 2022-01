Kanton Genf : Betreuer sollen in Heim autistische Jugendliche misshandelt haben

Drei ehemalige Mitarbeitende berichten von unhaltbaren Zuständen in einem Schulheim für autistische Jugendliche im Kanton Genf. Die Vorwürfe reichen von Gewaltanwendung bis zum Entzug von Essen.

Drei ehemalige Mitarbeitende berichten von unhaltbaren Zuständen in einem Schulheim für autistische Jugendliche im Kanton Genf. (Symbolbild)

Im Heim für autistische Jugendliche in Mancy in Collonge-Bellerive im Kanton Genf soll es zu körperlichen Misshandlungen gekommen sein. Bekannt wurden die Missstände, die sich offenbar über Jahre hinzogen, durch die Zeitung «Le Temps» und das Online-Nachrichtenportal «Heidi.news». Betreuer sollen Kinder und Jugendliche eingesperrt haben, sie auf den Boden geworfen oder in ihren Exkrementen zurückgelassen haben. Die Rede ist auch von anderen körperlichen Misshandlungen wie Tritten oder dem Vorenthalten von Essen.