Deutschland : Betreutes Trinken ab 14 Jahren soll verboten werden

Der Drogenbeauftragte der deutschen Bundesregierung spricht sich in einem Interview für eine Neuregelung beim Verkauf von Bier und Wein an junge Menschen aus. Auch das begleitete Trinken ab 14 Jahren sieht Burkhard Blienert kritisch.

In Deutschland dürfen Teenager ab ihrem 16. Geburtstag Bier, Wein und Sekt trinken. Im Beisein einer sorgeberechtigten Person sogar schon im Alter von 14 Jahren. Noch – denn nach dem Willen des Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blienert, soll der Verkauf von Bier oder Wein an junge Menschen neu geregelt werden. «Für mich sprechen viele medizinische Argumente dafür, das Erwerbsalter für Bier, Wein und Sekt auf 18 Jahre zu erhöhen», sagte der SPD-Politiker der «Welt» (Freitag). «Was politisch möglich ist, werden wir sehen. Was jedenfalls so gar nicht geht, ist das sogenannte begleitete Trinken.»