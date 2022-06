Überflutete Garage: Betrieb von SVP-Nationalrätin kämpfte mit Hochwasser

Ein Unwetter am Freitag traf die Gemeinde Romanshorn TG heftig. Auch der Familienbetrieb von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr wurde vom Starkregen überrascht. «Nach intensivem Regen in Romanshorn. Was hätten wir ohne die Feuerwehr gemacht?! Grosses Danke an die Feuerwehr Romanshorn für euren schnellen und effizienten Einsatz bei uns im Betrieb», schrieb die Mitinhaberin am Samstag in einem Instagram-Post. Sie sprach zudem von einem unverzichtbaren und wertvollen Dienst für die Gesellschaft.