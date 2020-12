Am Freitag verkündete der Bundesrat die härteren Massnahmen.

Alles geschlossen: Restaurants, Bars, Fitnesszentren, Schwimmbäder und viele weitere Betriebe müssen bis zum 22. Januar zumachen. Das hat der Bund am Freitag verkündet – die Regel gilt ab Dienstag.

Beim Verband Gastrosuisse sorgt die Entscheidung für Entrüstung: «Unzähligen Betrieben wurde so die letzte Hoffnung genommen. Konkurse sind kaum mehr abzuwenden. Zehntausende Arbeitsplätze werden verschwinden», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Gastrosuisse bemängelt, dass die Restaurants sofort schliessen müssen, ohne dass schnelle und einfache Hilfsmassnahmen wie im Frühjahr in Sicht seien.