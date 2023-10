Betroffene erzählen: «Die Reinigung hat uns mehrere Tausend Franken gekostet»

Experten sagen, was diese Fälle für die Schweiz bedeuten und auf was man achten sollte.

Frankreich sieht sich aktuell mit einer Bettwanzenplage konfrontiert und in Grossbritannien befürchtet man, dass die Viecher die Insel erreicht haben. Nun werden die ersten Fälle von eingeschleppten Wanzen in der Schweiz bekannt. Wie «20 Minutes» berichtet, brachte eine Freiburgerin einige Bettwanzen aus Mulhouse mit und musste ihre Wohnung für 1000 Franken reinigen lassen.

Ein anderer Leser habe nach einem Weekend-Trip in Frankreich Bettwanzen in seinem Auto entdeckt: «Ich habe mein Auto bei der Rückkehr komplett reinigen lassen. Jetzt schaue ich immer wieder nach, ob sie sich noch im Auto befinden.»

«Sie sind unangenehm und jucken stark»

Was bedeuten diese Fälle nun für die Schweiz? Gemäss Caroline Frey, Professorin und Co-Direktorin am Institut of Parasitologie in Bern, ist aufgrund der Herbstferien damit zu rechnen, dass wir vermehrt Nachweise hierzulande haben werden: «Bereits in der Vergangenheit traten sporadisch lokale Fälle von Bettwanzen in der Schweiz auf.»