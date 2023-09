Betroffene erzählt: Laura musste ihren Vergewaltiger heiraten und in die Schweiz holen

1 / 5 Laura* stammt ursprünglich aus dem Kosovo und zog als 17-Jährige in die Schweiz. Hier integrierte sie sich, lernte Freunde und Freundinnen kennen und ging zur Schule. 20min/Michael Scherrer Während sie ihre Sommerferien 2011 im Kosovo verbringt, wird sie Opfer einer Vergewaltigung. Ihr Peiniger zwingt sie dazu, ihn zu heiraten. iStock Wenige Tage nach der Vergewaltigung verlobt sie sich mit ihm. Im Frühling 2012 muss sie unter Drohungen in den Kosovo zurückkehren – ihr Verlobter hat bereits einen Termin beim Standesamt gebucht. iStock

(Anm. d. Redaktion: Lauras Fall kam in der Schweiz zweimal vor Gericht: Das erstinstanzliche Gericht verurteilte ihren Ex-Mann zu vier Jahren Freiheitsstrafe, das Zweitinstanzliche sprach ihn aufgrund mangelnder Beweise frei.)

Laura* kommt in den späten 2000ern als 17-Jährige in die Schweiz – ursprünglich stammt sie aus dem Kosovo. Hier geht sie zur Schule und lernt Freunde und Freundinnen kennen. Jeden Sommer reist sie mit ihren Eltern zurück in den Kosovo, um die Sommerferien mit dem Rest ihrer Familie zu verbringen. So auch 2011.

In jenem Sommer sitzt sie mit ihrer Cousine und dessen Vater in einem Restaurant. Ein Mann gesellt sich zu ihnen – Lauras Cousine kennt ihn. Sie unterhalten sich, später schlägt er vor, in ein anderes Restaurant zu fahren. Laura willigt ein – und tappt in seine Falle.

Im Bad eingesperrt

Er fährt in eine Umgebung, die Laura nicht kennt. Schliesslich hält er vor einem leerstehenden Haus an. Sie betreten es, die Tür sperrt er hinter sich ab.

Er fängt an, Laura anzufassen. Sie schreit, dass sie nach Hause will. Laura flüchtet ins Badezimmer und sperrt sich ein – ein Handy hat sie nicht dabei. Er verspricht, sie nach Hause zu fahren, wenn sie rauskommt.

Als sich alles änderte

Letztlich verlässt Laura das Badezimmer – er zerrt sie ins Wohnzimmer und vergewaltigt sie. So schildert es Laura. Wie lange der Übergriff dauert, weiss sie nicht mehr genau. Eine Ewigkeit.

Sie zieht sich an, er fährt sie nach Hause. Überall, mit Ausnahme vom Gesicht, hat Laura blaue Flecken. Unterwegs bedroht er sie. Sagt, dass er ihrer Familie etwas antun wird, wenn sie jemandem davon erzählt. Und dass sie sich in einigen Tagen verloben werden. «Hat man im Kosovo Sex mit jemandem, heiratet man diese Person – das ist einfach so», erklärt Laura. Das dachte sie zumindest. «Für mich war klar: Ich habe keine andere Wahl», sagt sie.

Die Heirat

Ihrer Familie erzählt sie nichts. Sie sperrt sich tagelang im Zimmer ein und weint – aber so leise, dass niemand sie hört. Einige Tage nach dem Vorfall verlobt sich Laura mit ihrem Peiniger. Ihren Eltern sagt sie, dass sie das so wolle. «Meine Mutter spürte, dass etwas nicht stimmt – aber ich beruhigte sie.»

Im Frühling 2012, Laura war unterdessen zurück in der Schweiz, kehrt sie unter Drohungen in den Kosovo zurück. Was sie nicht weiss: Ihr Verlobter hat einen Termin beim Standesamt gemacht, sogar Trauzeugen organisiert. Sie unterschreibt die Ehe-Dokumente.

Zurück in der Schweiz muss sie Dokumente für den Familiennachzug einreichen. Sie zögert lange. Hofft, dass er nachlässt. Als sie die Dokumente schliesslich einreicht, geht es schnell. Im Januar 2013 reist ihr Ehemann in die Schweiz.

Isolation und Morddrohungen

Sie wohnen drei Monate in einer Einzimmerwohnung. Während dieser Zeit soll er Laura weitere drei Male vergewaltigt haben.

Sie arbeitet den grössten Teil des Tages, hat zwei Jobs, um nicht nach Hause zu müssen. Unternimmt mehrere Versuche, sich das Leben zu nehmen, isoliert sich von Familie und Freunden und Freundinnen. Isst kaum noch, lebt in ständiger Angst davor, ermordet zu werden. «Ich wartete nur darauf, dass mein letzter Tag kommt.»

Sprung in die Freiheit

Nach einer Nachtschicht im Frühling 2013 bekommt Laura einen Anruf von ihrer Mutter. Ihr Mann ist bei ihren Eltern zu Hause aufgekreuzt, sucht dort nach ihr und spricht Drohungen aus.

Laura fährt zu ihnen. Auf dem Weg entscheidet sie sich, ihrer Familie endlich die Wahrheit zu erzählen. Angekommen, schreit sie ihren Mann an: «Wenn du mich umbringen willst, mach es jetzt». Dann rennt sie los. Ihr Ziel: der Polizeiposten. Ihr Ehemann sprintet hinterher, verliert sie aber aus den Augen.

Laura erzählt den Polizisten alles. Danach verbringt sie rund drei Wochen im Frauenhaus, bis sie erfährt: Ihr Ehemann wurde festgenommen.

Neues Leben

Rund eineinhalb Jahre später wird er wegen Vergewaltigung, Drohung und Nötigung zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er kommt ins Gefängnis, legt Berufung ein – und bekommt Recht.

Das Obergericht entscheidet im Januar 2016, dass die Beweislage zu dünn ist und lässt ihn laufen. Zurück in den Kosovo muss er trotzdem – weil er nicht mehr mit Laura wohnt, verfällt seine Aufenthaltsberechtigung. Ende 2016 ist auch die langersehnte Scheidung vollzogen.

*Name geändert.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Zwangsheirat betroffen? Hier findest du Hilfe: Fachstelle Zwangsheirat, Tel . 0800 800 007 Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Muslimische Seelsorge, Tel . 043 205 21 29 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147