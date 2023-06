Bischofszell: Betroffene von Hausbrand regen sich über Gaffer auf

Am Mittwochabend brannte ein Haus in Rorschach. 18 Bewohner und Bewohnerinnen mussten das Haus verlassen.

In beiden Fällen gab es viele Schaulustige, die sich am Brandort aufhielten oder die Szenen filmten.

In Rorschach SG ist am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Industriestrasse ein Brand ausgebrochen, wie 20 Minuten berichtete. Einem New-Scout zufolge seien einige Schaulustige am Brandort gewesen. Kurz darauf habe die Polizei die umstehenden Personen angewiesen, den Bereich zu verlassen, weil eine Rauchvergiftung drohte.