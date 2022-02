Pillshaming wegen Ritalin und Antidepressiva

Unter dem Hashtag #pillshaming erzählen User*innen auf Twitter, wie sie von ihrem Umfeld, Fremden oder sogar von Ärzt*innen verurteilt wurden, weil sie Medikamente zu sich nehmen. Ein Problem, das auch die 20-Minuten-Community kennt: «Psychische Krankheiten und Medikamente haben anscheinend keinen Platz in der Gesellschaft», sagt etwa die 26-jährige Yasmin*.

«Mein Vorgesetzter sagte, Antidepressiva machen abhängig»

Yasmin* (26) nimmt seit einem Jahr Antidepressiva, weil sie unter Depressionen leidet: «Die Medikamente helfen mir sehr. Sie heben meine Stimmung und nur so kann ich meine Probleme überhaupt in Angriff nehmen. In meinem Umfeld gehe ich offen damit um, viele haben aber ein Problem damit: Mein Vorgesetzter meinte, dass mich die Antidepressiva nur abhängig machen. Ich war schockiert! Er meinte noch, ich solle zu mir selbst sagen, dass es mir «gut gehe», dann ginge es mir automatisch besser.