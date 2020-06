55 verschiedene Adressen

Betrüger bestellten Waren im Wert von 170’000 Franken

Fast 300 Mal soll ein Pärchen online Waren bestellt, haben ohne diese bezahlen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Der mutmassliche Täter (29) wurde festgenommen, inzwischen wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen. Auch seine Freundin (25) soll an den Delikten beteiligt gewesen sein.

Für ihren Betrug hätten die Beschuldigten 123 verschiedene Familiennamen und 55 verschiedene Adressen verwendet, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit. Der Tatzeitraum erstrecke sich vom Juni 2019 bis April 2020. Der Gesamtdeliktsbetrag belaufe sich auf 170'000 Franken.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Portugiesen und seine 25-jährige Freundin. Der Mann war am 3. April in Buchrain festgenommen worden, inzwischen wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen. Im Verlaufe der Abklärungen habe sich gezeigt, dass auch die Freundin des Mannes an den Delikten beteiligt sei, teilte die Luzerner Polizei mit. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.