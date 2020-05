Bestellung per Whatsapp

Betrüger bieten falsche Pässe auf Facebook an

Wer schon immer gerne ein paar falsche Pässe gehabt hätte, wird jetzt auf Facebook fündig. Den Behörden sind die dubiosen Angebote noch nicht bekannt.

Sie rühmen sich mit «jahrelanger Erfahrung» in der Herstellung gefälschter Dokumente.

Am Freitagmorgen bot eine Userin Namens Milenka Bekonja auf der Facebook-Gruppe «Basler Flohmi» gefälschte Ausweisdokumente zum Kauf an. Das Angebot in der Gruppe mit über 36’000 Mitgliedern wurde nach nur wenigen Stunden von den Administratoren gelöscht.