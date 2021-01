Bargeld ist in der Corona-Krise out. Schweizer zahlen lieber kontaktlos, jeder Vierte verweigert sich gar dem Bargeld komplett. Doch Geldfälscher bleiben auch in der Pandemie nicht untätig und versuchen, ihre Blüten in Umlauf zu bringen. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Bundesamt für Polizei (Fedpol) gar einen deutlichen Anstieg gefälschter Banknoten.