Millionen durch betrug : Betrüger ergaunern im Kanton Bern Millionen mit Fake-Webseiten

Im Kanton Bern haben Anlagebetrüger seit Anfang Jahr gegen fünf Millionen Franken erbeutet. Ihre Opfer locken sie mit aufwändig gestalteten Werbefenstern und Webseiten im Internet an.

Dies, um die angebliche Glaubwürdigkeit zu beweisen und das Opfer zu weiteren, dann aber meist massiv höheren Investitionen zu bewegen. In der Regel erhöhten die Täter in der Folge den Druck. Die vermeintlichen Anlageberater riefen in immer kürzeren Abständen an. Dabei setzten sie ihr Opfer unter massiven psychischen Druck, was bis zum Ruin der Opfer führen kann. Die Kantonspolizei Bern ermittelt in Fällen, bei welchen Zahlungen bis in die Höhe von mehreren Hunderttausend Franken geleistet wurden. Im laufenden Jahr gingen bei ihr bislang rund 35 Meldungen zu Anlagebetrug ein.