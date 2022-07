Westschweiz : Betrüger ergaunern mit Fake-IT-Support 900’000 Franken

In der Schweiz wird derzeit ein deutlicher Anstieg an Betrugsfällen mit gefälschtem technischen Support, auch Microsoft-Betrug genannt, verzeichnet.

Die Zahl der Betrugsfälle mit gefälschtem IT-Support steigt in der Schweiz. So wurden seit Jahresbeginn allein in der Westschweiz rund 280 Fälle verzeichnet, in denen ein Schaden von fast 900’000 Franken entstanden ist, wie die Kantonspolizeien der Westschweiz und des Tessin in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.