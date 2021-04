Aus der Nachbarschaft - Betrüger geben sich als Ärzte aus und fordern Geld für Corona-Medikament

Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und dem Bodenseekreis, 22.04.2021: Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Ärzte ausgeben. In den letzten Tagen seien in den grenznahen Landkreisen in Deutschland mehrere Personen kontaktiert worden. Die Betrüger haben jeweils behauptet, ein Angehöriger oder eine Angehörige sei an Covid-19 erkrankt und die einzige Rettung sei ein über 20’000 Franken teures Medikament. Erfolg hatten sie laut der Polizei in den bekanntgewordenen Fällen nicht. (Symbolbild)