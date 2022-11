76’000 Franken geklaut: So dreist betrügen Fake-Polizisten ihre Opfer

So riefen die Betrüger mehrmals eine 83-jährige Frau an. Ein Taxifahrer holte die Frau ab und fuhr mit ihr zur Bank, um Geld abzuheben. «Anschliessend ging die Fahrt an einen Bitcoin-Automaten, wo der Taxifahrer die jeweiligen Beträge für die Seniorin gleich wieder einzahlte», so die Polizei. 60’000 Franken haben die Betrüger so erbeutet. Passiert war dies zwischen dem 7. und 9. November.