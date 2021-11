In den Schlagerstar verliebt : Betrüger nahm Beatrice-Egli-Fan (60) für Hochzeit mit ihr sein Vermögen ab

Hanspeter S. aus dem Berner Oberland kam seine Liebe zu Beatrice Egli (33) teuer zu stehen: Ein Betrüger, der sich als sie ausgab, versprach dem 60-Jährigen die Hochzeit – und erleichterte ihn um 80’000 Franken.

Im vergangenen März schienen die Träume des Berner Oberländers wahr zu werden. Offenbar war Egli auf ihn aufmerksam geworden und trat online mit ihm in Verbindung. Dabei umgarnte sie Hanspeter S.: «Sie schrieb mir liebe Worte – und dass sie in Not sei», berichtet er. Ihr Management würde sie mobben und ihr die Gage vorenthalten. Er könne ihr aber helfen, so die angebliche Beatrice Egli weiter: Dafür könne sie ihn treffen – und sogar eine Hochzeit sei möglich.