Fake-Whatsapp-Nachrichten

Betrüger nutzen Corona-Angst aus

Cyberkriminelle nützen die Angst der Bevölkerung in der Coronakrise aus. Die Polizei und die WHO warnen deshalb vor Betrügereien und Abzocke.

Betrüger versuchen in der Coronakrise die Angst der Bevölkerung auszunützen.

• Kriminelle verschicken Fake-Nachrichten auf Whatsapp und per Mail in der Coronakrise.

Mit solchen Nachrichten versuchen Betrüger die Ängste der Bevölkerung während der Coronakrise auszunutzen. Auf Twitter ruft die Schaffhauser Polizei darum zur Vorsicht auf: « In der aktuellen Corona-Krise ist es in der Schweiz und im nahen Ausland vermehrt zu Abzocke und Betrügereien gekommen. »

Überteuerte Schutzmasken

Unzählige Phishing-Mails im Namen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der Weltgesundheitsorganisation WHO werden laut Schaffhauser Polizei verschickt. Diese beinhalten mit schädlicher Software versehene Coronakarten. Auch seien neue Onlineshops aufgetaucht, die Schutzmasken und Desinfektionsmittel überteuert verkaufen.

WHO warnt vor Cyber-Kriminalität

Sogar die WHO warnt vor Hacker-Attacken in der Coronakrise. Denn es werden zahlreiche Phishing-Mails und Whatsapp Nachrichten im Namen der WHO verschickt. Auf keinen Fall, solle auf die angehängten Links oder Dateien geklickt werden.