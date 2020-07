Gefälschte Websites

Betrüger sammeln mit dreister Masche Personendaten

Mit gefälschten Krankenkassen-Websites fischen Betrüger nach Personendaten. Dahinter stecken wohl dubiose Vermittler und Callcenter.

Täuschend echt: So sieht die gefälschte Concordia-Website aus.

Mit einer dreisten neuen Masche versuchen Betrüger an persönliche Daten zu kommen: Sie fälschen die Websites grosser Krankenkassen und versehen sie mit einem Formular, mit dem Besucher angeblich eine Offerte anfordern können. Die Kopien wirken täuschend echt. Bis auf die Internetadresse und kleine Details sind die Fake-Seiten optisch identisch mit dem Original.

Vermittler wollen mit Tricks an Daten kommen

Das Ziel der Betrüger ist laut Schneuwly simpel: «Es geht ihnen darum, an Personendaten zu kommen.» Wer das Formular ausfüllt, erhalte in der Folge Werbeanrufe. Wieso der Aufwand mit den gefälschten Websites nötig ist? «Callcenter und Vermittler haben es zunehmend schwerer, an Personendaten zu kommen. Dann versuchen sie es halt mit Tricks.»