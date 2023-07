Riehen: Die teuerste Taxifahrt von Basel nach Riehen – Mann (39) betrügt Taxifahrer

In Riehen angekommen versicherte der Mann dem Taxifahrer, dass er den Preis per E-Banking bezahle. Das Geld kam jedoch nie an, worauf der Fahrer den 39-Jährigen anzeigte.

Als er die Fahrt vom Claraplatz bis nach Riehen bezahlen musste, versicherte er dem Fahrer, er würde den Betrag per E-Banking überweisen. Das Geld kam nie an.

Ein 39-jähriger Mann aus Riehen wurde vom Strafgericht dazu verurteilt, eine Geldstrafe in Höhe von 665.90 Franken zu bezahlen. Dies nachdem er einen Taxifahrer um die Kosten einer Fahrt betrog. Die Strafe setzt sich aus einer Busse in Höhe von 350 Franken, Gebühren und einem Schadenersatz von 95 Franken zusammen. Folgende Tat wurde ihm zur Last gelegt:

Am 28. April bestieg der 39-jährige Riehener gegen 23 Uhr in Begleitung einer Frau ein Taxi am Claraplatz in Basel. Der Riehener wies den Taxifahrer an, die beiden zu ihm nach Hause zu fahren. Zuvor machten sie jedoch einen Halt in der Sperrstrasse im Kleinbasel. Der Fahrer musste zehn Minuten auf seine Kunden warten, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.