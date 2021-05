Strafgericht Baselland - Betrüger verspielt Corona-Kredit im Casino

Richter schimpft Betrugsmasche «asozial»

Die Staatsanwältin stellte in ihrem Plädoyer fest, dass von Anfang an klar war, dass nicht jeder Antrag auf Covid-19-Nothilfe genaustens überprüft werden könne. Am ersten Tag in der Schweiz wurden über 7000 Anträge für einen Kredit gestellt. Auch der Beschuldigten befand sich unter ihnen. Er ist der erste von rund 40 mutmasslichen Corona-Kredit-Betrügern, der am Strafgericht Basel-Landschaft antraben musste. Damals musste man «kein gewieftes Vorgehen» an den Tag legen, um an einen Kredit zu kommen. «Der Beschuldigte hat sich sogar sehr dilettantisch angestellt», so die Staatsanwältin.