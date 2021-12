Fälle im Kanton Bern : Betrüger versuchen mit «Schockanrufen» Geld zu ergaunern

Unbekannte geben sich als Behördenvertreter aus, um so ihre Opfer um grosse Geldbeträge zu erleichtern. In mindestens einem Fall kam die Täterschaft so schon an mehrere Zehntausend Franken. Wer hinter der Masche steckt, ist unklar.