Super-Fan - Betrüger will mit Fake-Account von Luca Loutenbach Kasse machen

Der Betrüger kündigte auf seinem Instagram-Profil an, ein NFT zu veröffentlichen.

Auf Instagram hat er bereits über 10’000 Follower, auf Tiktok über 6500 – und sogar auf Snapchat ist er zu finden: Die Rede ist nicht von dem als «Super-Fan» bekanntgewordenen Luca Loutenbach, sondern von einem Betrüger, der auf Social Media sein Unwesen treibt und sich auf den verschiedenen Konten als Loutenbach ausgibt. Zu einem Bild, das den Super-Fan am Flughafen Zürich zeigt, schreibt der Betrüger etwa, dass er noch immer kaum glauben könne, was ihm widerfahren sei: «Fühlt sich an wie ein Traum.» Über 15’700 Personen liken das Bild.