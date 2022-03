Betrug an den Paralympics? Chinas Medaillen-Party sorgt für viel Wirbel

1 / 4 Die chinesischen Sportlerinnen und Sportler gewinnen viele Medaillen an den Paralympics. IMAGO/AFLOSPORT Einziges Edelmetall war bisher Gold im Curling an den Spielen 2018 in Pyeongchang. IMAGO/Xinhua Das sorgt für Kritik und Zweifel. IMAGO/Xinhua

Darum gehts Derzeit sind in China die Paralympics.

Während die Schweiz eine Medaille hat, hat China schon 32 Medaillen (Stand Donnerstagabend).

Viele hinterfragen diesen Medaillenregen.

Auch die hohen Temperaturen sorgen für Kritik.

In der Nacht auf Donnerstag verpasste der Schweizer Skifahrer Théo Gmür im paralympischen Riesenslalom seine zweite Medaille knapp. Im zweiten Lauf fiel der Walliser noch vom dritten auf den fünften Rang zurück. Damit steht die Schweizer Delegation weiter bei einer paralympischen Medaille. In der Abfahrt holte der 25-jährige Gmür am Wochenende Bronze. Die Schweiz liegt im Medaillenspiegel damit abgeschlagen auf Rang 17 (Stand Donnerstagabend).

An der Spitze thront China mit unfassbaren 32 Medaillen. Unfassbar? Ja. Es sind nämlich 31 mehr als an allen vorherigen Winter-Paralympics. Einziges Edelmetall war bisher Gold im Curling an den Spielen 2018 in Pyeongchang. Bei vielen Nationen hinterlässt das einen faden Beigeschmack. Viele fragen sich: Wie kann das sein? Geht alles mit rechten Dingen zu? Denn der chinesische Leistungsexploit könnte nicht nur am guten und harten Training liegen. Der grosse Diskussionspunkt: die Klassen-Einstufung der Athleten. Man spricht von Klassifizierungs-Doping.

«Damit gefährden wir unseren Sport»

Zur Erklärung: Im paralympischen Wintersport bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Zeitfaktor, der sich aus dem Grade der Beeinträchtigung ergibt. Zusammengesetzt wird dieser aus Erfahrungswerten und Leistungen zusammen. Das Problem: Chinas Athleten waren auch wegen der seit 2020 geltenden Corona-Ausreisesperre bei nahezu keinem internationalen Wettkampf gesichtet worden. Der Vorwurf, der im Raum steht: Die China-Sportlerinnen und -Sportler sind wegen der fehlenden Auftritte nicht richtig klassifiziert worden. Klassifizierungen werden von einer international zusammengesetzten Einteilungs-Kommission vorgenommen.

ZDF-Experte Matthias Berg fand zuletzt deutliche Worte: «Wenn eine Person mit einer kleineren Behinderung zu einer mit einer grösseren in die Klasse kommt, dann hat sie keine Chance mehr. Damit gefährden wir unseren Sport.» Der deutsche Chef de Mission, Karl Quade, äusserte auch Zweifel betreffend Richtigkeit der Klassifizierung.

Auch der Schweizer Missionschef Roger Getzmann bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass Klassifizierungen immer ein Thema seien. Er sagt: «Wir sind mit dem Klassifizierungssystem auch nicht zufrieden, weil es keine Protestmöglichkeiten gibt und wenig Transparenz.» Getzmann will der chinesischen Delegation aber nichts unterstellen: «Zu sagen, dass die Chinesen bevorzugt werden, ist übertrieben. Sie haben einfach eine grössere Auswahl an Menschen, die optimal in die Klassen passen.» Dann sagt der 48-Jährige: «Es gibt vermutlich falsch klassifizierte Sportlerinnen und Sportler bei China und bei anderen Nationen.»

«Sie sind ein Symbol für Absonderung»

Dass ein Problem besteht, ist also klar. Doch es gibt auch andere Ansätze, wieso das chinesische Team plötzlich so dominant ist. Seit der Vergabe der Spiele 2015 hat China gute Trainer eingestellt. Zudem zählt das Land laut aktuellen Statistiken rund 85 Millionen Personen mit einer Behinderung, das ist über neun Mal mehr, als die Schweiz Einwohner und Einwohnerinnen hat. Das Training soll zudem eisenhart gewesen sein im Hinblick auf die Paralympics. Auch Getzmann sagt: «China hat alles gemacht, um gut zu sein. Zudem konnten die chinesischen Sportler in Ruhe auf den Paralympic-Pisten trainieren. Wir hatten wegen Corona keine Möglichkeit dazu.»

Abschliessend lässt sich die chinesische Medaillen-Party wohl nicht erklären. Fakt ist aber: Die Menschen mit Behinderung haben es in China nicht leicht. Zwar sind seit 2008 moderne Trainingsanlagen für die Sportlerinnen und Sportler errichtet worden, doch im Alltag werden sie ausgeschlossen. «Sie sind ein Symbol für Absonderung», so Wissenschaftler und Experte Stephen Hallett. Und: In China gelten gesunde Kinder als ideal, weil sie ihre Angehörigen pflegen und die Familienlinie fortschreiben können. Drei Viertel der Menschen mit Behinderung leben auf dem Land, fernab der Metropolen, und erhalten keinerlei oder nur wenig Unterstützung seitens des Staates.

Gibt es Paralympische Wasserspiele?

Es ist aber nicht nur die Medaillen-Party der Chinesinnen und Chinesen, die für Wirbel sorgt. Das Wetter sorgt auch für Aufruhr. In Zhangjiakou und Yanqing zeigt das Thermometer derzeit fast 20 Grad an. Das sind über 45 Grad mehr als bei Olympia im Februar, als die bis zu 26,8 Grad minus für Wehklagen anderer Art unter Athleten und Funktionären gesorgt hatten. Die hohen Temperaturen schüren Sorgen vor schwierigsten Bedingungen an den letzten Tagen. Erhöhte Sturzgefahr und mangelnde Chancengleichheit könnten drohen. Gleichzeitig sorgen die Bedingungen auch für neue Kritik an der Wahl des Gastgebers.

Getzmann: «Es stimmt, es ist schon ein bisschen warm. Aber der Kunstschnee ist wirklich gut, die Pisten halten trotz den hohen Temperaturen sehr gut.» Aber die Frage sei schon, wie lange sei das noch so? Er sei froh, dass es nun wieder kälter werden solle. Zu hoffen ist es. Damit aus den Olympischen Bibberspielen nicht noch Paralympische Wasserspiele werden.

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, mit einer Behinderung? Hier findest du Hilfe: Verzeichnis der Behindertenorganisationen des Bundes Inclusion Handicap, Dac hverband der Behindertenorganisationen Schweiz, Information und Rechtsberatung