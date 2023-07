Papiersäckchen: Präventionsmassnahme gegen Falsche Polizisten Betrugsfälle

In Vorarlberg, aber auch in der Schweiz, ist die Anzahl der Betrugsfälle angestiegen.

Das ist die Situation

Betrügerinnen und Betrüger, die sich als Polizistinnen und Polizisten ausgeben, erbeuten jährlich mehrere Tausend Franken. In Vorarlberg wurde seit Herbst eine starke Zunahme der Fälle verzeichnet. Allein in diesem Jahr gab es 15 Fälle von Geldabholungen in Zusammenhang mit «falschen Polizisten». Dabei kam es zu 400’000 Euro Schaden bei Betroffenen. Auch in der Schweiz werden regelmässig Fälle registriert.