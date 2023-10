Betrugsmasche Liechtenstein: Täter behaupten Opfer bei Pornokonsum gefilmt zu haben

Die Landespolizei Liechtenstein hat in einer Mitteilung von Mittwoch darüber informiert, dass aktuell mittels einer «Porno-Betrugsmasche» Geld erpresst werde . «Die Masche ist zwar nicht neu, aber speziell in dieser Woche haben sich die Meldungen darüber wieder gehäuft», sagt Sybille Marxer, Sprecherin der Landespolizei Liechtenstein, auf Anfrage von 20 Minuten.

Und so funktioniert die Betrugsmasche: Die Opfer erhalten von Unbekannten E-Mails, in denen es heisst, dass man sie beim Pornokonsum erwischt habe. Eine Schadsoftware soll das Opfer gefilmt und dabei persönliche Daten erlangt haben. Nur eine Zahlung in Bitcoins verhindere, dass das Video an Freunde und die Öffentlichkeit versendet werde. Die Polizei warnt davor, auf die Forderungen einzugehen: «Die Inhalte sind frei erfunden und die E-Mails können gelöscht werden.»