Rorschach SG, 07.11.2020: Ein Essenskurier wurde kurz nach 20.30 Uhr an der Franklinstrasse ausgeraubt. Der Täter entwendete das Serviceportemonnaie sowie die Essensbestellung und flüchtete. Während der aufgebotene Polizeihund Yodi die gestohlenen Chicken Nuggets kurz später in der Washingtonstrasse auffinden konnte, kam in der gleichen Strasse vom Serviceportemonnaie lediglich eine mutmasslich herausgefallene 20er-Note zum Vorschein. Der Täter konnte noch nicht gefasst werden. Die Polizei sucht Zeugen.