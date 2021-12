Betrunken auf dem Velo – Führerschein weg?

Frage von René AGVS-Expertenteam:

Ich bin beruflich viel mit dem Auto unterwegs und daher auf den Führerschein angewiesen. Meine Stammbeiz ist etwas mehr als einen Kilometer von meinem Zuhause entfernt, den Weg bestreite ich deswegen meistens mit dem Velo. Nun habe ich von Bekannten gehört, dass auf dem Fahrrad die gleichen Promillegrenzen gelten wie beim Autofahren. Könnte ich wegen Trunkenheit auf dem Velo meinen Führerschein verlieren? Und darf die Polizei auch bei Fahrradfahrern einfach so einen Alkoholtest anordnen?

Antwort:

Auch hinsichtlich der Möglichkeit zur Alkoholkontrolle unterscheidet das Strassenverkehrsgesetz nicht zwischen Autos und Fahrrädern. Alle Fahrzeugführer, Radfahrer also inbegriffen, können einer Atemalkoholkontrolle unterzogen werden (Art. 55 Abs. 1 SVG). Die Polizei kann somit auch dann, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ohne besondere Voraussetzungen eine Atemalkoholkontrolle anordnen. Zugegeben, in der Praxis werden Radfahrer weitaus weniger häufig kontrolliert. Dies sollte aber dennoch kein Anlass dazu sein, sich nach einem feuchtfröhlichen Abend für die Heimfahrt unbedacht auf den Sattel zu setzen.



Wie du bereits von deinen Bekannten mitbekommen hast, gelten auch Radfahrende ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Gewichtspromille oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg Alkohol pro Liter Atemluft als fahrunfähig (Art. 1 lit. a BAGV). Wer bei einer Kontrolle erwischt wird, muss mit einer Busse rechnen (Art. 91 Abs. 1 lit. c SVG). In der Praxis bewegt sich diese in geringfügigen Fällen meist im Rahmen von 200 Franken. Anders als bei Motorfahrzeugen ist bei einem qualifizierten Fall von Trunkenheit, d.h. ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille (oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,4 mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft) (Art. 2 lit. a BAGV), aber keine Geld- oder Freiheitsstrafe möglich (vgl. Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG).