Rupperswil AG - Betrunken und unter Drogen – Kia-Fahrer streift Polizeiauto und haut ab

In Rupperswil AG streifte am Donnerstag ein 30-jähriger Autofahrer ein Polizeiauto.

Eine zivile Patrouille der Kantonspolizei Aargau fuhr am Donnerstag kurz nach Mitternacht in Rupperswil AG auf einen Kreisverkehr zu und hielt dort an. Nachfolgend schloss ein Kia auf den Polizeiwagen auf und drängte sich kurzerhand rechts an diesem vorbei. Da die Strassenbreite für dieses Manöver nicht vorgesehen war, streifte der Kia das Patrouillenfahrzeug. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, setzte der Lenker seine Fahrt fort.