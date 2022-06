Menziken AG: Betrunkene 41-Jährige überrollt Seniorin (79) mit Lieferwagen

Eine 79-Jährige wurde in der Oberen Dängelmattstrasse in Menziken AG schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

In Menziken AG wurde eine 79-jährige Fussgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Aargauer Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Donnerstag gegen 19 Uhr ereignet. Sie geht derzeit davon aus, dass eine 41-jährige Fahrerin eines Lieferwagens die Seniorin bei einem Parkiermanöver in der Oberen Dägelmattenstrasse erfasste und überrollte. Laut der Polizei erlitt die 79-Jährige erhebliche Verletzungen an Armen und Beinen und musste ins Spital gebracht werden.