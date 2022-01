Rottenschwil AG - Betrunkene Autofahrerin (18) kommt von Strasse ab und prallt in Hauswand

An der betroffenen Liegenschaft und am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken.

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Samstag kurz nach fünf Uhr auf der Hauptstrasse in Rottenschwil AG, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Strasse abkam und gegen eine Hausmauer prallte. Die Lenkerin blieb unverletzt. An der Liegenschaft und am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.