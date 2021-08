Modena : Betrunkene deutsche Touristen demolieren nackt ein Polizeiauto

Zwei deutsche Urlauber haben in Italien nackt randaliert und die Windschutzscheibe eines Polizeiautos beschädigt. Die Carabinieri nahmen die beiden Touristen prompt fest.

Dieses Video teilte unter anderem Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega in Italien.

Zwei bayerische Touristen sind in Italien nackt auf ein Polizeiauto gesprungen.

Die italienische Polizei hat einen Mann und eine Frau aus Deutschland festgenommen, die nackt und betrunken auf ein Polizeiauto sprangen. Anwohner und Anwohnerinnen alarmierten die Polizei, als die beiden bayerischen Touristen im Alter von 28 und 25 Jahren ohne Kleidung mitten auf der Strasse herumliefen. Laut den Carabinieri ereignete sich der Vorfall nahe der italienischen Stadt Modena in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, weigerten sich die beiden Touristen aus dem bayerischen Mertingen, ihre Personalien herauszurücken. Stattdessen machten sie sich am Auto der Carabinieri zu schaffen, beschädigten die Windschutzscheibe und sprangen auf das Dach. In den sozialen Medien kursierte ein Video von dem Vorfall, das unter anderem der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, teilte.