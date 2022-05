Zigarettenstummel ist schuld: Betrunkene deutsche Touristen fackeln Bar am Ballermann ab

1 / 4 In Arenal auf Mallorca, wo sich der weltberühmte Ballermann befindet, ist es am Freitag zu einem Grossbrand gekommen. (Symbolbild) IMAGO/Eibner Eine Bar in der Innenstadt von Arenal brannte dabei fast komplett ab. Google Maps Die Bar «Why Not Mallorca» befindet sich seit einiger Zeit im Obergeschoss. Darunter ist ein Bordell eingemietet. Beide wurden durch den Brand beschädigt. Google Maps

Darum gehts Ein Brand zerstörte am Freitag eine beliebte Bar auf Mallorca.

Brennende Zigarettenstummel hatten die Lokalität in Arenal unweit des weltberühmten Ballermann in Brand gesetzt.

13 deutsche Männer wurden festgenommen. Sie sollen die Kippen aufs Dach der Bar geworfen und damit das Inferno ausgelöst haben.

Am Freitagnachmittag brannte unweit des berühmten Ballermanns auf Mallorca eine Bar lichterloh. Das «Why not Mallorca» hatte Feuer gefangen, nachdem mehrere deutsche Touristen vom Balkon ihres Hotelzimmers gegenüber Zigarettenstummel hinuntergeworfen und damit unter anderem das Strohvordach der Bar getroffen hatten. Die Flammen waren anschliessend im gesamten Ort zu sehen. 13 deutsche Männer befinden sich seither in Polizeigewahrsam.

Männer sind weiterhin in Untersuchungshaft

Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag um ca. 15.30 Uhr im Stadtzentrum von Arenal, Heimat des berühmten Ballermann. Über ein Dutzend Männer, Mitglieder einer deutschen Reisegruppe, sollen sich in betrunkenem Zustand auf ihrem Hotelbalkon aufgehalten haben, der sich neben der Bar befindet. Von dort hätten sie alkoholische Getränke und Zigarettenstummel auf die Strasse heruntergeworfen. Dabei landeten glühende Glimmstängel offenbar auf dem Strohdach der Bar und setzten dieses in Brand. Das Dach nahm daraufhin erheblichen Schaden, genauso wie ein darunterliegendes Bordell.