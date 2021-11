Mellingen AG : Betrunkene Frau (37) fährt in Terrasse von Restaurant – Auto überschlägt sich

In Mellingen AG kam es am Freitagabend zu einem spektakulären Selbstunfall. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, ging beim Polizeinotruf die Meldung ein, dass ein Personenwagen in Mellingen an der Oberen Bahnhofstrasse mit einer Terrasse eines Restaurants kollidiert sei und sich das Fahrzeug dabei überschlagen habe, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die Polizei alarmierte unverzüglich die Ambulanz und begab sich an die Unfallstelle.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die Unfallverursacherin nicht mehr vor Ort gewesen. Sie konnte jedoch von Drittpersonen unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Bei der 37-jährigen Frau aus der Region wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1.30 mg/l. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe durchgeführt.