Schaffhausen

Betrunkene Frau baut Unfall mit Totalschaden

Eine 44-jährige Autofahrerin ist in Schaffhausen von der Strasse abgekommen und in ein Haus gefahren.

Eine Frau hat am Mittwochabend in Schaffhausen an der Mühlentrasse einen Autounfall mit Totalschaden an ihrem Fahrzeug verursacht. Wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Donnerstag weiter mitteilte, sei die 44-Jährige alkoholisiert gewesen.