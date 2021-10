Sennwald SG – Betrunkene Lenkerin (69) wendet auf A13 und wird zur Geisterfahrerin

Eine 69-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto in die Autobahn A13 über die Autobahneinfahrt Sennwald SG Richtung Oberriet SG ein. Höhe Einfahrtsstreifen hielt sie ihr Auto auf dem Pannenstreifen an. Anschliessend wendete sie ihr Auto und fuhr verkehrt rum in die Autobahn ein. Laut Kapo SG überfuhr sie dazu den Einfahrtsstreifen, den Normalstreifen und anschliessend den Überholstreifen.