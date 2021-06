Betrunken am Steuer - Betrunkene Lenkerin verunfallt Nachmittags - mit über zwei Promille

Auf der Bahnhofstrasse in Brittnau verunfallte die 45-jährige Lenkerin. Die Polizei traf sie stark alkoholisiert an. Der Atemlufttest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die betrunkene Lenkerin kam von der Strasse ab und knallte in zwei Steinblöcke. Sie blieb unverletzt. Ihr Vorderrad war blockiert und verunmöglichte ihr die Weiterfahrt. Am Auto entstand ein erheblicher Schaden.

Sie kam in einer Kurve von der Bahnhofstrasse ab und fuhr in zwei Steinblöcke.

Eine 45-jährige Lenkerin verunfallte am Donnerstagnachmittag in Brittnau.

Am Donnerstagnachmittag verunfallte eine Lenkerin auf der Bahnhofstrasse in Brittnau, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Kurz nach 14 Uhr war die 45-jährige Lenkerin von Zofingen nach Brittnau unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen zwei Steinblöcke. Sie versuchte die Fahrt fortzusetzen. Dies gelang ihr jedoch nicht, da ihr Vorderrad blockiert war. Die Kantonspolizei Aargau traf die verunfallte Lenkerin unverletzt, jedoch stark alkoholisiert, an. Der Atemlufttest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Frau wurde der Führerausweis abgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Am Auto entstand ein erheblicher Schaden.