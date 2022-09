Die Queer-Bar «St. Gallen Libre» wird vom 19-jährigen Sven Sennhauser geführt

Die Bar Libre öffnete am 19. August, pünktlich zum St. Galler Fest, erstmals seine Türen.

Der 19-jährige Sven Sennhauser hat diesen Sommer gerade erst seine Ausbildung als Koch abgeschlossen und führt nun seit dem 19. August seine eigene Bar, nämlich das «St. Gallen Libre» an der Metzgergasse. Durch das Erbe seiner Grosseltern konnte sich der aus Walzenhausen AR stammende Mann seinen Wunsch einer eigenen Bar erfüllen. Das Nachtlokal soll vor allem die LGBTIQ-Community ansprechen, willkommen seien aber alle Menschen. «Mir ist wichtig, dass es ein sicherer Ort für alle bleibt», sagt Sennhauser.

Besonders die letzten Tage vor der Eröffnung waren für den jungen Mann sehr stressig. «Erst am Donnerstagabend haben wir die Spiegel erhalten, auf denen ich die nackten Gesässe meiner Kollegen abbilden wollte.» Bis Freitagnachmittag um vier Uhr, eine Stunde vor der Eröffnung, war sein Team noch mit den Abdrücken beschäftigt. «Ich habe noch nie so viele Ärsche auf einmal gesehen», sagt der 19-Jährige schmunzelnd.

Friedliche Eröffnung trotz Stadtfest

Am Eröffnungswochenende fand parallel dazu das St. Galler Stadtfest statt. «Ich war überrascht, vor allem die Eröffnungsfeier lief perfekt. So viele Leute sind gekommen und es blieb sehr friedlich», sagt Sennhauser. Die vorbestellte Biermenge habe auch perfekt gepasst.

Das Feedback von den Gästen sowie die Online-Bewertungen seien bisher positiv ausgefallen. «Es wird sehr geschätzt, dass man in meine Bar kommen kann, so wie man ist.» Der gelernte Koch ist mit dem bisherigen Geschäft zufrieden, aber: «Es ist sehr schwierig, sich als Bar im St. Galler Nachtleben durchzusetzen.»

Den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit habe Sennhauser bis jetzt noch nicht bereut. «Ich habe definitiv die Aufgabe meines Lebens gefunden. Oftmals fühlt es sich gar nicht wie Arbeit an und ich kann mir vieles selber einteilen», so der 19-Jährige. Seine grösste Erkenntnis drehe sich aber um das Verhalten seiner Kundinnen und Kunden. «Betrunkene Menschen verhalten sich wie Kinder!», lacht er.